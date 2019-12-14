Первый черновик песни Элтона Джона Your Song продали за 240 тысяч долларов
Первый рукописный черновик с текстом песни 1970-го года Your Song продали на аукционе за 240 тысяч долларов. Стихи к композиции на черновике написаны рукой соавтора Элтона Джона, Берни Топином.
Позже сэру Элтону Джону понадобилось всего несколько минут, чтобы создать музыку для будущего хита, занявшего седьмое место в чартах Британии, а также перепетого Элли Голиднг и Леди Гагой, сообщает Daily Mail.
- Your Song заняла у меня ровно 10 минут. Я вернулся к Берни и сказал: "Слушай, я сделал это", и сам не мог себе поверить, - рассказал музыкант историю написания песни.
Оригинал черновика продала бывшая жена Топина Максин Фибельман, ставшая когда-то музой Элтона Джона для песни Tiny Dancer.
Сайт kp.ru писал о том, что из-за болезни Элтон Джон перенёс свой концерт в штате Индиана на полгода. Также на сайте писали об официальном заявлении певца об окончании своей музыкальной карьеры.
ИСТОЧНИК KP.RU