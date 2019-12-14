Американская балерина обвинила в расизме Большой театр

СЕГОДНЯ 14:20 2019-12-14T14:20:57+03:00

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Американская балерина Мисти Коупленд обвинила Большой театр в расизме после публикации в Инстаграм фото двух танцовщиц, загримированных под афроамериканок. Такой грим был нужен для исполнения ролей в балете "Баядерка".

Коупленд и её подписчики, которых у неё 1,7 млн человек, были возмущены тем, что в Большом театре нет темнокожих балерин для ролей в постановке, и вместо этого приходится карикатурно гримировать белокожих девушек. Помимо этого, комментаторов возмутило то, что российские балерины не вникают в расовые вопросы Америки.

Танцовщицам, отмеченным в посте Мисти Коупленд, пришлось удалить свои аккаунты из-за осуждения и травли. Пост собрал более 3,6 тысяч комментариев и многие из них были о том, как ужасен поступок балерин Большого театра, а в некоторых предполагали, что грим танцовщицам был нанесён «под давлением руководства Большого театра».

Сами представители Большого театра удивились тому, что балерина указала на расизм в спектакле и посчитали эту проблему надуманной. Гендиректор ГАБТ Владимир Урин ответил РИА Новости, что балет "Баядерка" прошел в этой редакции тысячи раз не только в России, но и за рубежом. Он также добавил, что Большой театр включаться в подобную дискуссию не будет.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о том, что в рамках съемок презентационного видео, которое покажут в Европе, артисты театра оперы и балета станцевали «Лебединое озеро» в аэропорту Красноярска.

ИСТОЧНИК KP.RU