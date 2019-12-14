2019-12-14T14:20:57+03:00
Звезды

Американская балерина обвинила в расизме Большой театр

Она назвала грим российских танцовщиц "оскорбляющим афроамериканцев"
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Балерины загримированы под темнокожих танцовщиц для ролей в постановке "Баядерка"Балерины загримированы под темнокожих танцовщиц для ролей в постановке "Баядерка"Фото: Instagram.com
Изменить размер текста:

Американская балерина Мисти Коупленд обвинила Большой театр в расизме после публикации в Инстаграм фото двух танцовщиц, загримированных под афроамериканок. Такой грим был нужен для исполнения ролей в балете "Баядерка".

Коупленд и её подписчики, которых у неё 1,7 млн человек, были возмущены тем, что в Большом театре нет темнокожих балерин для ролей в постановке, и вместо этого приходится карикатурно гримировать белокожих девушек. Помимо этого, комментаторов возмутило то, что российские балерины не вникают в расовые вопросы Америки.

Танцовщицам, отмеченным в посте Мисти Коупленд, пришлось удалить свои аккаунты из-за осуждения и травли. Пост собрал более 3,6 тысяч комментариев и многие из них были о том, как ужасен поступок балерин Большого театра, а в некоторых предполагали, что грим танцовщицам был нанесён «под давлением руководства Большого театра».

Сами представители Большого театра удивились тому, что балерина указала на расизм в спектакле и посчитали эту проблему надуманной. Гендиректор ГАБТ Владимир Урин ответил РИА Новости, что балет "Баядерка" прошел в этой редакции тысячи раз не только в России, но и за рубежом. Он также добавил, что Большой театр включаться в подобную дискуссию не будет.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о том, что в рамках съемок презентационного видео, которое покажут в Европе, артисты театра оперы и балета станцевали «Лебединое озеро» в аэропорту Красноярска.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава ПЦУ заявил о ликвидации Киевского патриархата
Киев заявил, что формула обмена удерживаемых лиц будет известна до Нового года
Союзмультфильм выпустил продолжение "Умки"
Число жертв извержения вулкана на острове Уайт-Айленд возросло до 15 человек
Американская балерина обвинила в расизме Большой театр
В МИД Украины назвали условие возвращения миротворцев ООН в Донбасс
Despacito стал самым популярным клипом десятилетия
Северная Корея провела новое "значимое испытание" на космодроме
UFC огласило дату самого ожидаемого боя между Фергюсоном и Нурмагомедовым
Мастерство киргизского ак-калпака включили в список наследия ЮНЕСКО
При умышленном поджоге дома в Тайване погибли семь человек
Российская ракета нового поколения «Монолит» готова к государственным испытаниям
Первый черновик песни Элтона Джона Your Song продали за 240 тысяч долларов
Депутат рассказал об идее уголовного наказания для отказавшихся от лечения наркоманов
В Москве и области объявлен "жёлтый" уровень погодной опасности
В США выделили более 15 млн долларов на производство новых ракет класса «воздух – земля»
Путин внес в Госдуму закопроект о звании «Город трудовой доблести»