Число жертв извержения вулкана на острове Уайт-Айленд возросло до 15 человек

СЕГОДНЯ 14:34 2019-12-14T14:34:52+03:00

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В результате извержения вулкана на небольшом новозеландском острове Уайт-Айленд погибли 15 человек. Об этом сообщила полиция Новой Зеландии.

«Полиция может подтвердить, что еще один человек умер в результате извержения вулкана на острове Уайт-Айленд, общее число тех, кто официально считается погибшим, составляет 15 человек», - говорится в заявлении правоохранительных органов.

Напомним, извержение произошло 9 декабря. Изначально сообщалось об одном погибшем и двадцати пострадавших. Через четыре дня пришло подтверждение о семи погибших.

Как писал сайт kp.ru, в полиции Новой Зеландии сообщали, что операция была довольно рискованной и опасной, поэтому спасатели не могли отправиться на остров сразу после извержения. На острове в тот момент было около 50 человек. Сразу смогли вывезти только 23.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/748556" frameborder="0"></iframe> Видео извержения вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии.В результате происшествия пострадали по меньшей мере 20 человек

ИСТОЧНИК KP.RU