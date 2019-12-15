В США завезли рождественские елки, от которых весь дом заполняется богомолами

СЕГОДНЯ 00:57 2019-12-15T01:02:58+03:00

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Американцы массово жалуются на неприятный «подарок» под рождественской елкой. На самом деле этот «сюрприз» не столько под, сколько на самом дереве. Как сообщает The Mirror, в страну завезли елки, на которых обнаружены «мешочки» с насекомыми. Внешне эти коричневые предметы похожи на шишки или орех. Но внутри находятся от 100 до 200 богомолов. В тепле квартиры из этого «мешочка» насекомые вырастают и прорываются наружу, заполняя дома.

- Молли Кройз из Спрингфилда, штат Вирджиния, США, проснувшись утром, обнаружила, что вся ее квартира, от ванной до спальни полна насекомыми, - сообщает издание, приводя в пример историю одной из пострадавших.

Насекомые "быстрые и умеют прыгать". Жителей страны просят внимательно проверять елки перед покупкой, а если на дереве, которое уже стоит дома, обнаружили подозрительные коричневые комки, то немедленно вынести рождественскую ель из дома.

ИСТОЧНИК KP.RU