В США завезли рождественские елки, от которых весь дом заполняется богомолами
Американцы массово жалуются на неприятный «подарок» под рождественской елкой. На самом деле этот «сюрприз» не столько под, сколько на самом дереве. Как сообщает The Mirror, в страну завезли елки, на которых обнаружены «мешочки» с насекомыми. Внешне эти коричневые предметы похожи на шишки или орех. Но внутри находятся от 100 до 200 богомолов. В тепле квартиры из этого «мешочка» насекомые вырастают и прорываются наружу, заполняя дома.
- Молли Кройз из Спрингфилда, штат Вирджиния, США, проснувшись утром, обнаружила, что вся ее квартира, от ванной до спальни полна насекомыми, - сообщает издание, приводя в пример историю одной из пострадавших.
Насекомые "быстрые и умеют прыгать". Жителей страны просят внимательно проверять елки перед покупкой, а если на дереве, которое уже стоит дома, обнаружили подозрительные коричневые комки, то немедленно вынести рождественскую ель из дома.
ИСТОЧНИК KP.RU