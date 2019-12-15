Посетитель торгового центра в Джорджии был ранен из пистолета
В Джорджии в торговом центре произошла стрельба. Огонь открыли в пятницу 14 ноября в ТЦ Cumberland в городе Кобб. Очевидцы немедленно вызвали полицию, стрелявшего удалось задержать. Раненому человеку понадобилась помощь медиков, однако, насколько серьезные у него ранения, в полиции не сообщают.
- Похоже, что у стрелка была одна цель, это единичный случай, - опубликовали сообщение в официальной группе в твиттер в полиции города Кобб.
Нападавший опознан, он находится на допросе. В полиции предполагают, что нападавший намеренно пришел в торговый центр и решил с помощью оружия расквитаться со своей жертвой, с которой у него был конфликт.
В соцсетях появились видео от очевидцев нападения. После того, как в здании раздались выстрелы, люди в панике стали прятаться за "укрытиями" - стойками и лестницами, некоторые легли на пол.
ИСТОЧНИК KP.RU