Посетитель торгового центра в Джорджии был ранен из пистолета

СЕГОДНЯ 01:22 2019-12-15T01:27:38+03:00

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В Джорджии в торговом центре произошла стрельба. Огонь открыли в пятницу 14 ноября в ТЦ Cumberland в городе Кобб. Очевидцы немедленно вызвали полицию, стрелявшего удалось задержать. Раненому человеку понадобилась помощь медиков, однако, насколько серьезные у него ранения, в полиции не сообщают.

- Похоже, что у стрелка была одна цель, это единичный случай, - опубликовали сообщение в официальной группе в твиттер в полиции города Кобб.

Нападавший опознан, он находится на допросе. В полиции предполагают, что нападавший намеренно пришел в торговый центр и решил с помощью оружия расквитаться со своей жертвой, с которой у него был конфликт.

В соцсетях появились видео от очевидцев нападения. После того, как в здании раздались выстрелы, люди в панике стали прятаться за "укрытиями" - стойками и лестницами, некоторые легли на пол.

ИСТОЧНИК KP.RU