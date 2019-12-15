Около 30 процентов персональных данных россиян слили в Сеть сисадмины

СЕГОДНЯ 02:16 2019-12-15T02:18:40+03:00

Айтишники действуют более аккуратно в отличие от менеджеров банка, продающих данные через мессенджеры Фото: REUTERS

При этом доказать вину айтишника гораздо сложнее, поскольку он имеет понятия об информационной безопасности

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В 2019 году появился новый вид утечки персональных данных россиян в Сеть – через IT-специалистов. Как сообщают «Известия» со ссылкой на исследование компании DeviceLock, процент таких утечек составляет около двух процентов. Но объем похищенной ими информации гораздо больше, чем тот, что продают на черный рынок другие сотрудники банков и других организаций – около 30 процентов.

Доказать вину айтишников оказывается делом непростым, все потому что эти сотрудники действуют более профессионально и знают больше о понятии информационная безопасность. В отличии от менеджеров банка, которые продают информацию, используя мессенджеры или посредством сотовой связи – вычислить такую «сделку» достаточно просто.

- Профессия IT-специалиста превращается из элитной в массовую, где вероятно снижение уровня получаемых доходов и требований к нанимаемым работникам,- рассказал технический директор DeviceLock Ашот Оганесян.

Сайт kp.ru писал о способах, как защитить свои данные, если украли смартфон.

ИСТОЧНИК KP.RU