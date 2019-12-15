2019-12-15T02:18:40+03:00
Общество

Около 30 процентов персональных данных россиян слили в Сеть сисадмины

При этом доказать вину айтишника гораздо сложнее, поскольку он имеет понятия об информационной безопасности
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Айтишники действуют более аккуратно в отличие от менеджеров банка, продающих данные через мессенджерыАйтишники действуют более аккуратно в отличие от менеджеров банка, продающих данные через мессенджерыФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В 2019 году появился новый вид утечки персональных данных россиян в Сеть – через IT-специалистов. Как сообщают «Известия» со ссылкой на исследование компании DeviceLock, процент таких утечек составляет около двух процентов. Но объем похищенной ими информации гораздо больше, чем тот, что продают на черный рынок другие сотрудники банков и других организаций – около 30 процентов.

Доказать вину айтишников оказывается делом непростым, все потому что эти сотрудники действуют более профессионально и знают больше о понятии информационная безопасность. В отличии от менеджеров банка, которые продают информацию, используя мессенджеры или посредством сотовой связи – вычислить такую «сделку» достаточно просто.

- Профессия IT-специалиста превращается из элитной в массовую, где вероятно снижение уровня получаемых доходов и требований к нанимаемым работникам,- рассказал технический директор DeviceLock Ашот Оганесян.

Сайт kp.ru писал о способах, как защитить свои данные, если украли смартфон.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Партию «Яблоко» возглавил Николай Рыбаков
Около 30 процентов персональных данных россиян слили в Сеть сисадмины
В США намерены объявить о выводе трети своих военных из Афганистана
Выбрана главная новогодняя елка России: в 2019 году в Кремле установят 90-летнее дерево
Посетитель торгового центра в Джорджии был ранен из пистолета
В США завезли рождественские елки, от которых весь дом заполняется богомолами
В США вводят санкции против ключевого ядерного объекта Ирана
На Украине инвалидные коляски приравняли к велосипедам и запретили «перевозить пассажиров»
«Мы видели сообщения»: В Госдепартаменте США отреагировали на новые испытания ракеты в КНДР
Стюардесса предотвратила «потенциальную катастрофу» после обнаружения льда на крыльях самолета
Экоактивисты привезли кучу навоза в центр Мадрида «в подарок мировым лидерам»
Вассерман прокомментировал пропавшую букву «н» из слова в игре «Поле чудес»
Глава кабмина Украины объяснил жалобы министров на низкую зарплату отсутствием «финансовой подушки»
"Россия стала сильнее": Песков назвал страну "островком стабильности"
"Пугающая картина"; Эксперт предрек украинской гривне обвал в 2020 году
В МИД РФ предупредили россиян об эпидемии кори на крупнейшем острове Фиджи
"Расплачиваемся за коррупцию": В украинском "Нафтогазе" объяснили, почему подорожал газ
Американка получила 37 миллионов долларов на свой счет из-за ошибки банка
Аномальная погода в Москве побьет 133-летний рекорд тепла
На Украине опасаются "репутационных рисков" из-за дела Шеремета
Зеленский назначил нового главу СБУ по информационной безопасности
"Очень теплые воздушные массы": Вильфанд назвал причину аномального потепления в Европейской части России
"По собственному желанию": Матвиенко объяснила отставку иркутского губернатора
Учёные выяснили, сколько проживёт человек без медицины
Турция запросила у США покупку американской системы ПРО Patriot
Песков: Судьбоносного прорыва на "нормандском саммите" не состоялось
В США на турнире ММА 58-летняя кикбоксерша нокаутировала 21-летнюю соперницу