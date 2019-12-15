2019-12-15T04:03:03+03:00
В мире

Поклонник Гарри Поттера сбил с толку пользователей сети трюком с полетом на метле

Зак Кинг из Калифорнии собрал 2,1 миллиарда просмотров в соцсетях
Юлия САЛЬНИКОВА
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Мужчина пошутил, что его заявление в Хогвартс отклонилиМужчина пошутил, что его заявление в Хогвартс отклонилиФото: Кадр видео
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В Сети обсуждают полет 29-летнего американца на метле. Зак Кинг мог бы на ней умчаться прямо в Хогвартс, если бы был в два раза моложе и если бы школа юных волшебников существовала. Есть правда еще одно «но» - полет на метле хороший, но все-таки трюк.

Поклонник Гарри Поттера облачился в знаменитую гриффиндорскую мантию, надел очки как у главного героя книги Джоан Роулинг и «полетел». Сначала калифорниец разместил видео на платформе TikTok. Пользователи принялись гадать, как мужчина проделал свой трюк и оторвался на мете от земли. Позже Кинг записал ролик, в котором объясняет свой «чудесный полет».

Оказалось, он использует скейтборд, чтобы двигаться плавно, и большое зеркало, чтобы со стороны не было видно его ног. В отражении только асфальт – из-за чего кажется, что 29-летний калифорниец парит над землей на метле.

Но даже после того, как секрет был открыт, в комментариях на его страничке в инстаграм люди продолжали недоумевать, как ему удалось скрыть ноги и ровно держать зеркало.

zachkingzachking
Поклонник Гарри Поттера "полетал" на метле
1430384 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

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