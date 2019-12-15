В Калифорнии предложили убрать бездомных с улицы на круизные корабли

СЕГОДНЯ 04:48 2019-12-15T04:55:14+03:00

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В калифорнийском городе Окленд рассматривают возможность переселить бездомных на круизные корабли. В городе проживают 430 тысяч человек, как пишут в The Independent. Без определенного места жительства – 3,2 тысячи человек, при этом, по слова главы городского совета Окленда Ребекки Каплан, доля таких людей с каждым годом увеличивается.

Она предложила буквально схему «из грязи в князи» - с улиц бомжей хотят переселить в номера круизных лайнеров. Мест, уверена политик, только на одном из плавательных судов хватит на тысячу человек. Бюджет от такого неожиданного «приключения» с переселением на круизный лайнер пострадать не должен – корабли арендуют, но позже всю сумму вернут бывшие бездомные, с которых будут удерживать деньги с зарплаты в счет новой жизни.

- Это может стать отличным способом быстро расселить множество людей. Круизные судна используются для оперативного размещения людей после стихийных бедствий и в качестве дополнительного жилья для таких мероприятий, как Олимпийские игры, - сказала Каплан.

В администрации порта идеей не вдохновились, назвав предложение "несостоятельным". Объяснили свое нежелание принимать бездомных правилами безопасности и охраны на морских объектах.

Ранее в России предлагали направлять бездомных в колхозы, где им дадут крышу над головой и работу.

ИСТОЧНИК KP.RU