Россияне стали чаще оплачивать свои корпоративы

СЕГОДНЯ 05:53 2019-12-15T05:58:23+03:00

При этом, если был бы выбор – деньги или праздник, 72 процента опрошенных выбрали первое

Изменить размер текста: A A

Работники в России будут гулять на корпоративах за свой счет. К такому выводу пришли исследователи портала HeadHunter. Результаты опроса публикует «Российская газета». Только половине участников исследования праздник проплатит работодатель. Около трети опрошенных (37 процентов) придется софинансировать торжество. Еще 12 процентов будут отмечать новый год с коллегами полностью за свой счет. Процент людей второй и третьей групп в России увеличился – сообщают исследователи.

Самые щедрые работодатели – в Москве и Санкт-Петербурге, а больше всего неоплаченных начальством корпоративов – в Тульской области, тут почти четверть опрошенных праздник проплатят из своих кошельков.

Россияне готовы платить за корпоратив, хотя, если бы у них был выбор – праздник или деньги, то 72 процента предпочли бы финансовую компенсацию.

- Больше половины респондентов, 56 процентов рассказали, что новогодние корпоративы обычно проходят в ресторанах, кафе или столовых, - сказано в исследовании

Арендуют помещение для праздника в 27 процентах случаев, причем чаще всего так происходит в туристической и добывающей отраслях. На своих рабочих местах новый год с коллегами отпразднуют 15 процентов россиян.

ИСТОЧНИК KP.RU