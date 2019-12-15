2019-12-15T07:03:01+03:00
В мире

В список самых странных рождественских подарков в США вошел свитер с изображением Трампа с «живым» париком

В рейтинг попали 42 идеи для неудачного подарка
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
На свитер наклеен парик Фото:UglyChristmasSweater.comНа свитер наклеен парик Фото:UglyChristmasSweater.com
Изменить размер текста:

Американцы назвали самые странные рождественские подарки. Всего в списке, опубликованном изданием Huffpost, 42 пункта. Авторы статьи заявляют, что в США «есть масса способов сделать из обычного свитера некрасивый». Обычно такие как раз и дарят на Рождество. Чтобы было проще определиться, создали даже сайт, название которого можно дословно перевести как «уродливые свитера». Один из образцов – с изображением президента. Портрет Трампа сделан с помощью машинной вязки. А вот парик, который прилепили на свитер – настоящий, так что при малейшем движении шевелюра на свитере движется.

В группу ненужных подарков попал разделочный нож в виде бензопилы, очки для домашних животных, а также портреты питомцев. Странным назвали календарь "веселящихся монахинь" и одеяло-бурито.

Эко-свитер в этот список не попал, но вполне мог - сторонники экологического движения предлагают дарить друг другу кофту с приклеенной к животу игрушечной овечкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В список самых странных рождественских подарков в США вошел свитер с изображением Трампа с «живым» париком
Россияне стали чаще покупать дорогие телефоны
Американский генерал заявил о новой ракете, которая якобы «способна преодолеть» российскую ПВО
Россияне стали чаще оплачивать свои корпоративы
В Боливии собираются выписать ордер на арест беглого президента Эво Моралеса
Reuters: В Бейруте протестующие пытались прорваться в парламент, пострадали 50 человек
В Калифорнии предложили убрать бездомных с улицы на круизные корабли
Клиенты не верят в смерть основателя криптобиржи и требуют эксгумации
Поклонник Гарри Поттера сбил с толку пользователей сети трюком с полетом на метле
Мэр Версаля борется с рекламой, где название города упоминают семь раз за 40 секунд
В Венесуэле оппозиция планировала устроить теракт 15 декабря
Премьер Франции возложил ответственность за срыв празднования Рождества на протестующих
Партию «Яблоко» возглавил Николай Рыбаков
Около 30 процентов персональных данных россиян слили в Сеть сисадмины
В США намерены объявить о выводе трети своих военных из Афганистана
Выбрана главная новогодняя елка России: в 2019 году в Кремле установят 90-летнее дерево
Посетитель торгового центра в Джорджии был ранен из пистолета
В США завезли рождественские елки, от которых весь дом заполняется богомолами
В США вводят санкции против ключевого ядерного объекта Ирана