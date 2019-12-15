В список самых странных рождественских подарков в США вошел свитер с изображением Трампа с «живым» париком

СЕГОДНЯ 06:58 2019-12-15T07:03:01+03:00

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Американцы назвали самые странные рождественские подарки. Всего в списке, опубликованном изданием Huffpost, 42 пункта. Авторы статьи заявляют, что в США «есть масса способов сделать из обычного свитера некрасивый». Обычно такие как раз и дарят на Рождество. Чтобы было проще определиться, создали даже сайт, название которого можно дословно перевести как «уродливые свитера». Один из образцов – с изображением президента. Портрет Трампа сделан с помощью машинной вязки. А вот парик, который прилепили на свитер – настоящий, так что при малейшем движении шевелюра на свитере движется.

В группу ненужных подарков попал разделочный нож в виде бензопилы, очки для домашних животных, а также портреты питомцев. Странным назвали календарь "веселящихся монахинь" и одеяло-бурито.

Эко-свитер в этот список не попал, но вполне мог - сторонники экологического движения предлагают дарить друг другу кофту с приклеенной к животу игрушечной овечкой.

ИСТОЧНИК KP.RU