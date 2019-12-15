2019-12-15T12:28:11+03:00
Общество

Эксперты назвали опасные «продукты-наркотики»

Особую зависимость вызывает еда, похожая на грудное молоко
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Особую зависимость вызывает еда, похожая на грудное молокоОсобую зависимость вызывает еда, похожая на грудное молокоФото: Михаил ФРОЛОВ
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Ученые из Мичиганского университета обнаружили, что у человека вызывает зависимость еда, содержащая углеводы и жиры в соотношении 2:1, как и в грудном молоке.

К «продуктам-наркотикам» относятся многие сладости (пирожные, мороженое, молочный шоколад), пицца и такие вредные продукты, как картофель фри, чипсы, бургеры и попкорн.

К таким выводам ученые пришли после исследования среди студентов и для выявления опасных видов еды использовали шкалу пищевой зависимости для 35 различных продуктов.

Как сообщает Mail Online, эксперты полагают, что такой результат связан с тем, что мозг запоминает удовольствие, полученное от еды еще в самом детстве. Будучи взрослым человек хочет вернуться к первым вкусным ощущениям.

Напомним, ранее сайт kp.ru рассказывал об основных зависимостях человека, среди которых еда, лекарства, алкоголь, компьютер, шопинг и другой человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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