Песков назвал условия изменения Минских соглашениях
Минские соглашения могу быть изменены, но только при условии согласования с Луганской и Донецкой народными республиками. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Изменения в Минских соглашениях возможны, но только при совместной работе Киева с ДНР и ЛНР», - сказал представитель Кремля.
Песков также отметил, президент Украины Владимир Зеленский хочет решить конфликт в Донбассе, однако для этого нужно доминирование на политической арене незалежной.
Напомним, как писал сайт kp.ru, украинский лидер заявил, что «все меняется в нашей жизни» и выразил желание «переписать» Минские соглашения, а именно - пункт о контроле границ. Тогда пресс-мекретарь российского лидера также сообщил о необходимости «обоюдной воли сторон конфликта» - Киева и самопровозглашённых республик.
Лидеры стран "нормандской четверки" начали переговоры в Париже.
ИСТОЧНИК KP.RU
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