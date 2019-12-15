2019-12-15T22:19:29+03:00
Политика

Володин расценил слова японских коммунистов о Курилах как угрозу

Председатель Госдумы считает, что такие заявления подрывают доверие стран друг к другу
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Спикер Госдумы РФ Вячеслав ВолодинСпикер Госдумы РФ Вячеслав ВолодинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Председатель Государственной думы Вячеслав Володин раскритиковал лидера оппозиционной Коммунистической партии Японии Кадзуо Сии за призыв к объявлению территории всех Курильских островов частью "страны восходящего Солнца".

Сайт kp.ru писал, что политик призвал разорвать Сан-Французский мирный договор и перестать довольствоваться малым в переговорах Токио с Москвой.

"Подобные заявления подрывают доверие стран друг к другу. Мы воспринимаем их как угрозу территориальной целостности и суверенитету России", - сказал Володин.

По мнению спикера, такие высказывания наносят серьезный вред отношениям Токио и Москвы, которые строятся на принципах дружбы, открытости и отсутствии двойных стандартов, и японским политикам стоит задаться вопросом - в чьих интересах делаются подобные выпады.

"Попытки пересмотра итогов Второй мировой войны, величайшей трагедии 20 века, не пойдут на пользу ни Японии, ни кому либо еще. История учит нас, что неверно усвоенные уроки прошлого обязательно накажут нерадивого ученика", - приводятся слова председателя на сайте Госдумы.

Новое поколение японцев не понимает, зачем им Курильские острова.Специальный корреспондент «КП» Дарья Асламова в Токио выясняет у японцев, что они думают о проблеме передачи Курильских островов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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