Японские коммунисты требуют у России все Курильские острова

Территориальный спор о судьбе южной части Курил, куда входят острова Итуруп, Шикотан, Кунашир и гряда Хабомаи, зашел в тупик. Японская сторона по-прежнему не признает российский суверенитет над Южными Курилами, а Россия в свою очередь отрицает сам факт территориального спора.

На помощь японским властям пришла Коммунистическая партия страны восходящего солнца. Ее лидер Кадзуо Сии пришел к выводу, что надо требовать от России большего, чтобы получить малое. Поэтому он заявил, что на переговорах с Москвой Токио должен настаивать на том, что весь Курильский архипелаг является японской территорией, а не только четыре спорных острова.

- Россия отвергла идею премьер-министра Синдзо Абэ о передаче двух островов. В результате мы оказались перед фактом, что Япония пошла на уступки, отложив в долгий ящик свою прошлую дипломатическую позицию с требованием о передаче четырех островов, - напомнил лидер японской компартии.

Кадзуо Сии, как и подобает настоящему самураю, в своем интервью был настроен радикально и заявил, что Токио следует аннулировать Сан-Францисский мирный договор, который был заключен по итогам Второй мировой войны. По нему, Япония отказывалась от претензий на весь Курильский архипелаг.

В Совете Федерации на радикальные заявления японского коммуниста отреагировали сдержанно. Глава комитета по международным делам Константин Косачев напомнил, что Коммунистическая партия за счет таких громких слов пытается заработать дополнительные очки.

- Этот демарш исходит от оппозиционного политика, тем более представляющего не самую крупную оппозиционную партию Японии. Поэтому это заявление можно рассматривать как некий элемент внутренней, а не внешней политики Японии, - отметил сенатор.

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