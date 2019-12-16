СЕГОДНЯ 04:20 2019-12-16T04:20:35+03:00

В Австралии полицейские при задержании тяжело ранили мужчину, напавшего на них Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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В австралийском городе Мельбурн сотрудники полиции тяжело ранили мужчину при задержании. Офицеры приехали на вызов в район Малгрейв. К ним поступил сигнал о нападении на человека. Огонь они открыли потому, что подозреваемый оказывал сопротивление при задержании.

- Полиция прибыла на место около 07:30 по местному времени после сообщений о том, что мужчина напал на женщину. Во время ареста нападавший достал нож, после чего полицейские применили перцовый баллончик и стреляли в него. Он под охраной полиции был доставлен в больницу в критическом состоянии, - сообщает пресс-служба правоохранителей.

Сейчас по факту произошедшего организовано расследование, которое ведет специальная группа. Эксперты выясняют все обстоятельства инцидента, в том числе они проверяют насколько обоснованным было применение полицией огнестрельного оружия.

ИСТОЧНИК KP.RU