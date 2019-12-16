2019-12-16T05:42:17+03:00
Общество

Госдума предложила за счет ипотеки расселять жителей ветхих домов

Ставка в таком случае должна быть не выше трех процентов
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Госдума предложила за счет ипотеки расселять жителей ветхих домов. ФОТО: Александр Рюмин/ТАССГосдума предложила за счет ипотеки расселять жителей ветхих домов. ФОТО: Александр Рюмин/ТАСС
Изменить размер текста:

В комитете Госдумы по бюджету предложили расселять жителей ветхих и аварийных домов за счет ипотеки со ставкой не выше трех процентов годовых. С такой инициативой выступил единоросс Дмитрий Юрков. Он уже подготовил соответствующую поправку к законопроекту «О внесении изменений в Жилищный кодекс» и направил обращение вице-премьеру правительства РФ Виталию Мутко.

Как передают "Известия", в документе объясняется, что жители аварийных домов в основном малоимущие россияне, именно по этой причине и предлагается субсидировать им ипотеку. Предлагается вносить первый ипотечный взнос и части ежемесячных платежей за счет Фонда содействия реформированию ЖКХ. При этом у граждан после уплаты ежемесячного взноса должно оставаться не менее двух прожиточных минимумов.

- Жильцам аварийных домов нужно предоставить максимальное количество инструментов для решения этого вопроса, - сказал политик.

"Справедливая Россия" и ЛДПР заявили, что готовы поддержать поправку. Минстрой тоже положительно оценил проект. А вот члены КПРФ хотят сначала изучить все нюансы предложения. В партии предполагают, что у граждан, вероятно, нет денег на ипотеку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24