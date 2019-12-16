СЕГОДНЯ 06:41 2019-12-16T06:41:57+03:00

Опубликован рейтинг самых могущественных стран мира 2019 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия оказалась в тройке лидеров, но не на первом месте

Изменить размер текста: A A

Американское издание U.S.News опубликовало рейтинг самых могущественных стран мира по итогам 2019 года. Список составили аналитики BAV Group и Wharton School Университета Пенсильвании. Эксперты брали за основу оценку экономики, влияние в политической сфере, военной мощи, лидерства и участие в международных альянсов.

Основываясь на вышеперечисленные факторы, специалисты поставили на первое место США. Отмечается, что экономика страны признана сильнейшей в мире. Немаловажную роль сыграл и военный бюджет страны - он самый большой в мире.

На втором месте оказалась Россия, а замыкает тройку лидеров Китай. Также в первую десятку вошли Германия, Великобритания, Франция, Япония, Израиль, Саудовская Аравия и Южная Корея.

А вот в самом низу рейтинга оказались европейские страны: Эстония, Латвия, Литва, Словения и Словакия.

ИСТОЧНИК KP.RU