Опубликован рейтинг самых могущественных стран мира 2019 года
Американское издание U.S.News опубликовало рейтинг самых могущественных стран мира по итогам 2019 года. Список составили аналитики BAV Group и Wharton School Университета Пенсильвании. Эксперты брали за основу оценку экономики, влияние в политической сфере, военной мощи, лидерства и участие в международных альянсов.
Основываясь на вышеперечисленные факторы, специалисты поставили на первое место США. Отмечается, что экономика страны признана сильнейшей в мире. Немаловажную роль сыграл и военный бюджет страны - он самый большой в мире.
На втором месте оказалась Россия, а замыкает тройку лидеров Китай. Также в первую десятку вошли Германия, Великобритания, Франция, Япония, Израиль, Саудовская Аравия и Южная Корея.
А вот в самом низу рейтинга оказались европейские страны: Эстония, Латвия, Литва, Словения и Словакия.
ИСТОЧНИК KP.RU