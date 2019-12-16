2019-12-16T09:15:30+03:00
Экономика

Ценник на советские елочные игрушки вырос в десять раз

В декабре ватная игрушка ушла с аукциона за 250 тысяч рублей
Елена АКИМОВА
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Раритетные новогодние игрушки все привлекают все больше людейРаритетные новогодние игрушки все привлекают все больше людейФото: Михаил ФРОЛОВ
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Популярность советских елочных игрушек из стекла, ваты и картона стремительно растет. За последние четыре года продажи увеличить на 10-15%. Ближе к самому празднику интерес к ним ожидаемо увеличивается: в обычные месяцы покупают около 2–2,5 тыс. игрушек в месяц, а в декабре — примерно в два раза больше, рассказали «Известиям» в ООО «Интернет-аукцион «Мешок».

В организации делятся, что в основном в продажу поступают советские изделия, а вот раритетных украшений становится все меньше и продаются они все дороже.

В основном дореволюционные елочные игрушки изготавливались из простых материалов — картона, ваты, ниток. В этом году одну из таких игрушек продали на аукционе за 28,9 тыс. рублей.

За ватную антикварную елочную игрушка "Негр с шарфиком", сделанную в 30-е годы прошлого века, хотят 12 тысяч рублей. ФОТО: https://meshok.net/

За ватную антикварную елочную игрушка "Негр с шарфиком", сделанную в 30-е годы прошлого века, хотят 12 тысяч рублей. ФОТО: https://meshok.net/

В целом же стоимость зависит от степени сохранности и уникальности. Одними из самых дорогих в настоящее время являются игрушки из коллекций «Чиполлино» и «Сказки Пушкина» производства конца 1950-х годов. Они выдувались и расписывались вручную и поэтому являются желанными для коллекционеров.

- Самые дорогие игрушки, конечно, те, что не вышли в массовую серию, потому что их не утвердила комиссия. Есть люди, готовые заплатить за них очень большие деньги. Коллекционеры могут платить за них по 300–400 тыс. рублей. А ценник на игрушки из «Чиполлино» иногда доходит до 120 тысяч рублей, - комментирует составитель одного из самых распространенных каталогов елочных украшений Сергей Белоглазов.

Эксперт уверен, что увлечение советскими игрушками больше распространено у людей среднего и старшего поколения, это связано с ностальгическими воспоминаниями по ушедшему детству.

За Конька-горбунка продавец хочет без малого 20 тысяч рублей. ФОТО: https://meshok.net/

За Конька-горбунка продавец хочет без малого 20 тысяч рублей. ФОТО: https://meshok.net/

Коллекционер старинных новогодних украшений Гуля Ефанова-Мингазова делится, что бывали случаи, когда самые нетерпеливые коллекционеры отдавали по 600 рублей за набор игрушек.

Помимо «Чиполино» большую ценность имеет фигурка собачки-ищейки Держи-Хватай, которую на последнем аукционе продали за 120 тыс. рублей.

А 11 декабря за 250,1 тысячу рублей ушла с аукциона ушла ватная старинная игрушка «Девочка с обручем в грибах».

ИСТОЧНИК KP.RU

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