В Госдуме прокомментировали идею расселять аварийные дома по ипотеке

СЕГОДНЯ 12:40 2019-12-16T12:40:28+03:00

Такой вариант может оказаться не всем по карману, считают депутаты

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Малоимущие граждане не смогут выплатить даже льготную ипотекой, чтобы переехать из аварийного жилья. Такое мнение выразил заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев. Депутат усомнился в универсальности идеи расселять аварийные дома с помощью выдачи ипотеки по льготной ставке.

«Если человек малоимущий, он вообще ипотеку взять не сможет, по любой ставке. Поэтому здесь нужно думать о других вариантах, которые позволят более эффективно решить вопрос расселения граждан из аварийного жилья, которые не имеют достаточного дохода. Это может быть, например, или социальное жильё, или так называемое арендное жильё, но ипотека для малоимущих граждан — это не совсем правильно, с моей точки зрения», — цитирует Терентьева RT.

Напомним, ранее депутат Госдумы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов по льготной ипотеке. Давать жителям полуразрушенных домов кредит под процент не более 3%. Кроме того, по подсчетам депутата, у таких ипотечников должно будет оставаться после выплаты ежемесячного взноса не менее двух прожиточных минимумов, передает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU