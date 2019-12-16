В Сети опубликовали видео воздушной дуэли истребителей МиГ-31БМ

СЕГОДНЯ 14:12 2019-12-16T14:36:32+03:00

На записи видно, что истребители выполнили "бочку" и другие фигуры сложного пилотажа [видео]

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В Интернете опубликовали видео воздушной учебной дуэли двух российских МиГ-31БМ.

На записи видно, что истребители выполнили "бочку" и другие фигуры сложного пилотажа. Также они отработали различные маневры для быстрой смены положения и ведения огня.

Сообщается, что большая часть дуэли проходила на предельных скоростях самолета.

Полет на большой скорости позволил летчикам усовершенствовать навыки по выдерживанию длительных перегрузок. Видео учебной дуэли опубликовал телеканал "Звезда".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в октябре этого года было опубликовано видео стрельб вертолетов Ка-52 «Аллигатор». Машины уничтожили около 30 целей в условиях дефицита времени. Сообщалось, что этот навык необходим пилотам Ка-52 при сопровождении транспортных вертолетов Ми-8 АМТШ,

Воздушная дуэль истребителей МиГ-31БМ попала на видео.

ИСТОЧНИК KP.RU