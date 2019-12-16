2019-12-16T15:44:30+03:00
Происшествия

Защита экс-министра финансов Подмосковья обжалует приговор

Его приговорили к 14 годам тюрьмы за хищение 14 млрд рублей
Ася КУЗНЕЦОВА
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Адвокат бывшего министра финансов Подмосковья заявил о намерении обжаловать приговор/Фото: Михаил Терещенко ТАССАдвокат бывшего министра финансов Подмосковья заявил о намерении обжаловать приговор/Фото: Михаил Терещенко ТАСС
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Защита бывшего министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова намерена обжаловать вынесенный ему 16 декабря приговор. Басманный суд приговорил чиновника к заключению на 14 лет в колонии общего режима.

- Защита не согласна с наказанием, назначенным Кузнецову, так как оно излишне суровое, и будет обжаловать приговор в суде, - передаёт RT слова адвоката Кузнецова Александра Линникова.

Алексей Кузнецов признан виновным в 22 эпизодах мошенничества в особо крупном размере, а также растрате и легализации полученных преступно денег. Обвинение требовало также приговорить Кузнецова к штрафу в 1 млн рублей, однако суд делать этого не стал, оставив наказание в виде заключения и возмещении ущерба более, чем на 14 млрд рублей.

Ранее сайт kp.ru писал о вынесении экс-министру приговора. Также на сайте есть материал о том, что картины из личной коллекции Кузнецова выставлялись в то время, пока шло судебное разбирательство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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