Экс-министра финансов Подмосковья приговорили к 14 годам тюрьмы

СЕГОДНЯ 14:34 2019-12-16T14:34:37+03:00

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Басманный суд Москвы приговорил к 14 годам колонии общего режима бывшего министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова.

Дело о хищении 14 млрд рублей Следственный комитет расследовал более 10 лет. Кузнецов скрывался за границей, в 2013 его задержали во Франции и освободили с обязательством носить электронный браслет в 2016. Через полгода его поместили под домашний арест в арендованную полицией квартиру. В 2018 Кузнецов был заключён в тюрьму и экстрадирован в Россию в январе 2019.

По версии следствия, в 2005–2008 годах бывший министр финансов Подмосковья расхищал муниципальную собственность вместе с другими чиновниками. Свою вину Кузнецов полностью признал. Многие из его сообщников уже получили реальные сроки.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что часть изъятой у Кузнецова коллекции произведений искусств выставили в музее, пока продолжалось судебное разбирательство. Опубликовано видео признания экс-министра финансов Подмосковья в хищении миллиардов.

ИСТОЧНИК KP.RU