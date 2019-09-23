2019-09-23T09:41:41+03:00
Общество

Картины из коллекции экс-министра Кузнецова, которого судят за мошенничество, впервые выставят в музее

Александр РОГОЗА@rogozavr
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В коллекции Кузнецова хранились подлинные шедевры искусства.В коллекции Кузнецова хранились подлинные шедевры искусства.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Пока продолжается суд над бывшим министром финансов Московской области Алексеем Кузнецовым, часть изъятой у него коллекции произведений искусств на днях впервые выставят в музее.

Напомним, Кузнецова сейчас судят по 22 эпизодам. Мошенничество в особо крупном размере, отмывание денег, растраты… Общая сумма - 14 млрд. рублей. По версии следствия, в 2005 году Алексей Кузнецов сколотил группировку, которая выводила государственные деньги по оригинальной схеме: некая компания добивалась права требовать долги по ЖКХ с муниципалитетов, а затем Кузнецов с подручными, используя свое служебное влияние, заставляли глав городов и районов оперативно возвращать долги, в том числе набирая в банках кредиты и вешая их на местные бюджеты.

Кузнецова судят за мошенничество в особо крупном размере, отмывание денег, растраты… Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кузнецова судят за мошенничество в особо крупном размере, отмывание денег, растраты…Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Большую часть этих денег члены группировки выводили из страны через оффшоры. А вот сам Алексей Кузнецов всерьез занялся коллекционированием. «Комсомолка» проводила собственное расследование: выяснилось, что сотни предметов искусства экс-министр скупил буквально за 5 лет. Общую стоимость его коллекции оценивают в 4 миллиарда рублей. По крайней мере, столько он мог за нее выложить - арт-эксперты говорят, что в ценах Кузнецов не разбирался и скупал все без торга, переплачивая чуть ли не в десятки раз.

Потом было уголовное дело, бегство чиновника за границу, арест во Франции и долгая процедура его экстрадиции на родину. Между этими события было еще одно, очень важное: в 2014 году в Санкт-Петербурге таможенники задержали морские контейнеры, в которых помощники жены Кузнецова Жанна Буллок (гражданка США, участница той же мошеннической группировки, скрывается, заочно осуждена на 11 лет, - Авт.) пытались вывезти в Европу 1300 предметов искусств. В том числе 113 картин известных русских живописцев. Этим летом все полотна были переданы подмосковному музейно-выставочному центру «Новый Иерусалим». Их отправили на экспертизу. (Были подозрения, что неразборчивому Алексей Кузнецову ушлые арт-дилеры могли втюхать и подделки, - Авт.). Как стало известно «КП», по многим полотнам экспертиза уже завершена. Специалисты подтвердили: подлинники!

28 сентября в «Новом Иерусалиме» откроется выставка «Цвет. 90 шедевров из музеев Подмосковья». Она приурочена к 90-детию образования Московской области. Выставленные здесь картины самых известных российских художников XVIII-XX веков собраны в экспозицию из лучших подмосковных музеев.

«На выставке будут представлены работы Ивана Айвазовского, Давида Бурлюка, Виктора Васнецова, Василия Верещагина, Натальи Гончаровой, Константина Горбатова, Алексея и Константина Коровиных, Филиппа Малявина, Михаила Нестерова, Василия Поленова, Алексея Саврасова, Василия Сурикова, Роберта Фалька, Ивана Шишкина, Александры Экстер и многих других. Некоторые работы из запасников подмосковных музеев будут представлены широкой публике впервые», - сообщают в Министерстве культуры Подмосковья.

По информации «КП», в числе этих 90 картин, которые покажут в «Новом Иерусалиме», будут выставлены и три полотна из коллекции Алексея Кузнецова.

- Это «Сосны на берегу» Ивана Шишкина, «Портрет старика. Этюд к картине «Боярыня Морозова» Василия Сурикова и «Портрет девушки в красном платке» Константина Маковского, - сообщили «Комсомольской Правде» в музее «Новый Иерусалим».

Выставка продлится до 29 марта 2020 года.

По словам источника, знакомого с ситуацией, в будущем году в музее могут выставить в отдельной выставке большую часть картин из коллекции экс-министра.

- Планируется, что экспертиза всех полотен будет завершена к концу нынешнего года, - сообщил наш собеседник. - Решение о «персональной выставке» Кузнецова пока не принято. Но мысли такие есть.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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