Путин подписал закон об отмене комиссии за «банковский роуминг»

СЕГОДНЯ 16:02 2019-12-16T16:02:00+03:00

Клиенты одного банка теперь не будут переплачивать из-за того, что их счета открыты в разных регионах России

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Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене взимания комиссии при переводе средств между клиентами одного банка, счет которых открыт в разных российских регионах. Соответствующий документ размещен на сайте правовой информации.

Мера об отмене «банковского роуминга» является поправкой к закону «О банках и банковской деятельности».

«Размер комиссионного вознаграждения, взимаемого кредитной организацией при осуществлении операций по переводу денежных средств между физическими лицами по их банковским счетам в такой кредитной организации, не может быть обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях кредитной организации», - говорится в поправке.

Напомним, с поручением отменить взимание средств за перевод внутри одной кредитной организации выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Глава российского правительства отметил, что «межрегиональная дискриминация недопустима и должна быть устранена».

ИСТОЧНИК KP.RU