2019-12-16T17:21:12+03:00
Происшествия

В Подмосковье изъяли наркотики на $1,5 млн

Преступники производили и продавали метадон
Ася КУЗНЕЦОВА
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Организатора наркогруппировки задержали с поличным в ПодмосковьеОрганизатора наркогруппировки задержали с поличным в ПодмосковьеФото: Святослав ЗОРКИЙ
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Службы наркоконтроля Белоруссии и России задержали участников международной наркогруппировки. Во время спецоперации сотрудники изъяли наркотики в общей сложности на сумму $1,5 млн, сообщает пресс-служба белорусского МВД. По информации ведомства, наркогруппировка уже давно производила и распространяла крупные партии метадона.

- Ее организатором и активным участником являлось лицо народности рома, житель Могилева, который в Подмосковье приобрел частный дом и специально оборудовал его под лабораторию для изготовления наркотика, - рассказал представитель МВД.

Организатора задержали с поличным в Подмосковье. После задержания сотрудники правоохранительных органов изъяли 14 кг метадона, более 100 кг химических веществ и прекурсоров а также лабораторное оборудование.

В результате задержания возбудили уголовное дело по четвёртой части 228 статьи - незаконные производство и сбыт наркотиков в крупном размере организованной группой. Максимальное наказание, предусмотренное по этой статье, - заключение на срок до 20 лет.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о задержании международной наркогруппировки в Башкирии, торговавшей амфетамином и гашишем по всей республике.

Подобный случай произошел в Уфе. Тогда осуждена была наркогруппировка, в которую входили 33 человека из нескольких регионов России, Азербайджана и Латвии. Участники формирования получили сроки от 4 до 13 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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