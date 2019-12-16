2019-12-16T21:27:05+03:00
Политика

Киев разрешит получение гражданства без отказа от паспорта другой страны

Новое правило не коснется России, которую на Украине назвали государством «миграционного риска»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Киев разрешит получение гражданства без отказа от паспорта другой страныКиев разрешит получение гражданства без отказа от паспорта другой страныФото: REUTERS
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Киев упростит получение украинского паспорта и не будет требовать отказываться от гражданства другой страны, за исключением России, которая постановлением Верховной рады признана страной «миграционного риска». Об этом сообщил глава государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк.

«Изменение будет в том, что мы не будем требовать выхода из иного гражданства для получения украинского паспорта. Будут некоторые ограничения в отношении стран миграционного риска, к которым относится и государство-агрессор», - сказал глава ведомства.

Соколюк отметил, что новое правило не означает отмену конституционной нормы о «едином гражданстве». По его словам, Киев и дальше будет «воспринимать людей как граждан только Украины, несмотря на то, имеют ли они также паспорт другого государства».

Глава миграционного ведомства объяснил, что такая мера направлена на то, чтобы больше украинцев с паспортами других государств возвращались на Украину.

Напомним, после упрощения получения российского паспорта для жителей Донбасса, украинский лидер Владимир Зеленский отдал поручение разработать проект, по которому этнические украинцы будут получать гражданство Украины в упрощенном порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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