«Такой красоты ещё не видел»: Экс-депутат Рады восхитился Крымским мостом
Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко восхитился красотой Крымского моста и проклял «бандеровскую власть Украины».
«Я проклинаю 2014 год! Я проклинаю бандеровскую власть Украины — как вчерашнюю, так и сегодняшнюю! Которая разрушает, уничтожает и не оставляет на своём пути ничего», — написал экс-парламентарий к видео о мосте, размещённом на его YouTube-канале.
Журавко признался, что такой красоты он еще не видел. Он особенно восхищался и радовался при виде моста с птичьего полета в ночном тумане. «Яркий свет, как свет радуги, указывает путь по автомагистрали и железной дороге, соединяя Крым с материком», - отметил он.
Напомним, 15 мая 2018 года прошла торжественная церемония открытия Крымского моста через Керченский пролив. Мост соединяет полуостров и Краснодарский край, а его длина составляет 19 километров. Накануне крымский мост подсветили цветами российского триколора.
Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года по итогам проведенного всенародного референдума, на котором такое решение поддержало подавляющее большинство жителей полуострова.
Крымский мост подсветили цветами российского триколора.В ночь на воскресенье Крымский мост подсветили цветами российского триколора. Иллюминация успешно прошла испытания при полной нагрузке в течение 15 часов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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