«Такой красоты ещё не видел»: Экс-депутат Рады восхитился Крымским мостом

СЕГОДНЯ 21:32 2019-12-16T21:32:00+03:00

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Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко восхитился красотой Крымского моста и проклял «бандеровскую власть Украины».

«Я проклинаю 2014 год! Я проклинаю бандеровскую власть Украины — как вчерашнюю, так и сегодняшнюю! Которая разрушает, уничтожает и не оставляет на своём пути ничего», — написал экс-парламентарий к видео о мосте, размещённом на его YouTube-канале.

Журавко признался, что такой красоты он еще не видел. Он особенно восхищался и радовался при виде моста с птичьего полета в ночном тумане. «Яркий свет, как свет радуги, указывает путь по автомагистрали и железной дороге, соединяя Крым с материком», - отметил он.

Напомним, 15 мая 2018 года прошла торжественная церемония открытия Крымского моста через Керченский пролив. Мост соединяет полуостров и Краснодарский край, а его длина составляет 19 километров. Накануне крымский мост подсветили цветами российского триколора.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года по итогам проведенного всенародного референдума, на котором такое решение поддержало подавляющее большинство жителей полуострова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/749857" frameborder="0"></iframe> Крымский мост подсветили цветами российского триколора.В ночь на воскресенье Крымский мост подсветили цветами российского триколора. Иллюминация успешно прошла испытания при полной нагрузке в течение 15 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU