«Вниз в будущее»: В московской подземке пассажирам покажут, как изменится мир за 50 лет
Пассажиры метро Москве смогут прокатиться на «поезде будущего». Необычный проект запустила компания «Яндекс» совместно с командой городского проекта «Привет, Москва!». Идея в том, чтобы показать, как современные технологии могут изменить жизнь в ближайшие десятилетия. Прогресс задействует самые разные сферы жизни, начиная от экономики, заканчивая экологией. Теперь, пофантазировать, каким это будущее будет, можно просто, спустившись в подземку.
Все вагоны «поезда будущего» будут тематическими: «Экология и здоровье», «Экономия денег», «Свободное время», «Личный комфорт» и «Разнообразие и свобода выбора». Пассажирам пригодится смартфон, чтобы более полно погрузиться в мир будущего. В вагоне расположены плакаты с QR-кодами. Подносишь к ним телефон и попадаешь на сайт проекта, а там уже масса полезной и увлекательной информации, можно даже почитать новости от «пассажиров будущего». Главное, не увлечься чтением настолько, сто пропустишь свой выход.
Все вагоны будут тематическимиФото: Предоставлено
- «Пассажиры будущего» живут в другом времени, когда электродвигатели заменят бензиновые, воздух в городе станет еще чище, а технологии автоматического вождения сделают транспорт одним из самых безопасных пространств города. Диалоги из будущего, посты в соцсетях и обсуждения в чатах — это истории про инновационный транспорт, редких птиц, которые вернулись в город, исчезновение заболеваний и открытие новых возможностей в повседневной жизни, - рассказывают о проекте в компании «Яндекс».
Кстати, все прогнозы не просто чья-то фантазия. Каждое заключение основано на научных исследованиях российских и мировых ученых, урбанистов и футурологов.
Все прогнозы основаны на реальных исследованиях урбанистовФото: Предоставлено
Чтобы прокатиться на таком поезде, нужно сесть в состав с желтыми полосками. Головной вагон полностью красного цвета.
ИСТОЧНИК KP.RU