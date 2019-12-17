«Вниз в будущее»: В московской подземке пассажирам покажут, как изменится мир за 50 лет

СЕГОДНЯ 09:00 2019-12-17T07:04:34+03:00

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Пассажиры метро Москве смогут прокатиться на «поезде будущего». Необычный проект запустила компания «Яндекс» совместно с командой городского проекта «Привет, Москва!». Идея в том, чтобы показать, как современные технологии могут изменить жизнь в ближайшие десятилетия. Прогресс задействует самые разные сферы жизни, начиная от экономики, заканчивая экологией. Теперь, пофантазировать, каким это будущее будет, можно просто, спустившись в подземку.

Все вагоны «поезда будущего» будут тематическими: «Экология и здоровье», «Экономия денег», «Свободное время», «Личный комфорт» и «Разнообразие и свобода выбора». Пассажирам пригодится смартфон, чтобы более полно погрузиться в мир будущего. В вагоне расположены плакаты с QR-кодами. Подносишь к ним телефон и попадаешь на сайт проекта, а там уже масса полезной и увлекательной информации, можно даже почитать новости от «пассажиров будущего». Главное, не увлечься чтением настолько, сто пропустишь свой выход.

Все вагоны будут тематическимиФото: Предоставлено

- «Пассажиры будущего» живут в другом времени, когда электродвигатели заменят бензиновые, воздух в городе станет еще чище, а технологии автоматического вождения сделают транспорт одним из самых безопасных пространств города. Диалоги из будущего, посты в соцсетях и обсуждения в чатах — это истории про инновационный транспорт, редких птиц, которые вернулись в город, исчезновение заболеваний и открытие новых возможностей в повседневной жизни, - рассказывают о проекте в компании «Яндекс».

Кстати, все прогнозы не просто чья-то фантазия. Каждое заключение основано на научных исследованиях российских и мировых ученых, урбанистов и футурологов.

Все прогнозы основаны на реальных исследованиях урбанистовФото: Предоставлено

Чтобы прокатиться на таком поезде, нужно сесть в состав с желтыми полосками. Головной вагон полностью красного цвета.

ИСТОЧНИК KP.RU