В Подмосковье охранник складов порезал ножом троих коллег
В Подмосковье охранник складского комплекса напал с ножом на других сотрудников предприятия. Мужчины поссорились во время распития спиртных напитков. Конфликт перерос в поножовщину, в результате которой пострадали три человека.
Все произошло поздно вечером в воскресенье, 15 декабря. Охранники отдыхали в бытовке в деревне Новосёлки под Чеховом. В ходе ссоры двое мужчин в возрасте 30 и 26 лет получили ранения грудной клетки, а их 37-летний товарищ - резаную рану шеи. Всех троих госпитализировали.
Как сообщил сайту kp.ru источник в правоохранительных органах, нападавшего уже задержали. Им оказался 34-летний сотрудник охранного предприятия, ранее судимый за незаконное проникновение в жилище, грабеж, а также производство и сбыт наркотических веществ.
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ИСТОЧНИК KP.RU