Полиция Подольска задержала предполагаемого сына местного авторитета
Полиция подмосковного Подольска задержала безработного 36-летнего мужчину, который может являться сыном местного преступного авторитета. В его автомобиле было обнаружено оружие и боеприпасы. Об этом сообщил источник сайта kp.ru в правоохранительных органах.
Операция проводилась на основе ранее полученной оперативной информации. Подозреваемого задержали днем в понедельник, 16 декабря, на улице Большая Ивановская.
В ходе досмотра его автомобиля ВАЗ-2121 "Нива" в багажнике были обнаружены модернизированный автомат Калашникова 1962 года выпуска с двумя магазина, пистолет ТТ с одной обоймой, несколько сотен патронов калибра 7,62х39 мм и 7,62х25 мм, а также три телефона и видеозаписи.
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ИСТОЧНИК KP.RU