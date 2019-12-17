Полиция Подольска задержала предполагаемого сына местного авторитета

СЕГОДНЯ 09:23 2019-12-17T09:23:22+03:00

В автомобиле мужчины нашли автомат Калашникова с двумя магазинами, пистолет ТТ и боеприпасы

Изменить размер текста: A A

Полиция подмосковного Подольска задержала безработного 36-летнего мужчину, который может являться сыном местного преступного авторитета. В его автомобиле было обнаружено оружие и боеприпасы. Об этом сообщил источник сайта kp.ru в правоохранительных органах.

Операция проводилась на основе ранее полученной оперативной информации. Подозреваемого задержали днем в понедельник, 16 декабря, на улице Большая Ивановская.

В ходе досмотра его автомобиля ВАЗ-2121 "Нива" в багажнике были обнаружены модернизированный автомат Калашникова 1962 года выпуска с двумя магазина, пистолет ТТ с одной обоймой, несколько сотен патронов калибра 7,62х39 мм и 7,62х25 мм, а также три телефона и видеозаписи.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU