2019-12-17T09:59:45+03:00
Происшествия

Стеснительный "Раскольников" не смог ограбить подмосковную пенсионерку

Грабитель действительно был вооружен топором. Но испугался строгого выговора от женщины
Ольга МАТЫС
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Полиция уже нашла и задержала грабителяПолиция уже нашла и задержала грабителяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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17 декабря стало известно о задержании ранее судимого нелегального мигранта при неудачной попытке ограбления. Как сообщает источник сайта kp.ru, задержанный мужчина вооружился топором и влез в кухонное окно к жительнице поселка Развилка, что в Ленинском районе и её престарелой матери.

Угрожая пожилой женщине топором на манер героя Достоевского, он потребовал отдать ему все деньги в доме. Но получил от пенсионерки решительный отказ - в самой нецензурной форме. Видимо, смутившись, что всё идет не по плану, горе-грабитель не нашел ничего лучше, как вылезти из дома пенсионерки и сбежать, выкинув топор прямо на придомовом участке.

Сотрудники патрульно-постовой службы достаточно быстро нашли неудачливого грабителя, неработающий мигрант без регистрации и с судимостями за угон и кражу уже задержан.

Ранее kp.ru рассказывал о другом странном ограблении - удмуртские грабители решили забрать деньги из почтового отделения. Их "добыча" составила 835 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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