Студенты 36 индийских вузов протестуют против нового закона
Студенты 36 крупнейших университетов Индии присоединились к акции протеста против нового закона о гражданстве.
Документ упрощает предоставление гражданства республики жителям ряда стран Южной Азии, в частности Пакистана, Афганистана и Бангладеш. На индийский паспорт могут рассчитывать индуисты, сикхи, буддисты, христиане и последователи джайхинизма, но не мусульмане. Студенты считают, что такая позиция властей нарушает пункт конституции о равенстве.
Также они выражают солидарность с учащимися университета Джамия Миллия Исламия в Нью-Дели и Алигархского мусульманского университета в Алигархе, которые были закрыты до 5 января за массовые акции протеста и беспорядки, передает The Times of India.
Занятия во многих других вузах страны также приостановлены. Сайт kp.ru писал, что, согласно данным на 16 декабря, травмы получили не менее 50 участников протестов и полицейских.
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ИСТОЧНИК KP.RU