Студенты 36 индийских вузов протестуют против нового закона

СЕГОДНЯ 10:30 2019-12-17T10:49:36+03:00

Власти республики предложили упростить выдачу гражданства жителем ряда стран Южной Азии, но при этом притеснили мусульман

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Студенты 36 крупнейших университетов Индии присоединились к акции протеста против нового закона о гражданстве.

Документ упрощает предоставление гражданства республики жителям ряда стран Южной Азии, в частности Пакистана, Афганистана и Бангладеш. На индийский паспорт могут рассчитывать индуисты, сикхи, буддисты, христиане и последователи джайхинизма, но не мусульмане. Студенты считают, что такая позиция властей нарушает пункт конституции о равенстве.

Также они выражают солидарность с учащимися университета Джамия Миллия Исламия в Нью-Дели и Алигархского мусульманского университета в Алигархе, которые были закрыты до 5 января за массовые акции протеста и беспорядки, передает The Times of India.

Занятия во многих других вузах страны также приостановлены. Сайт kp.ru писал, что, согласно данным на 16 декабря, травмы получили не менее 50 участников протестов и полицейских.

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ИСТОЧНИК KP.RU