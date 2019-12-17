2019-12-17T10:48:30+03:00
Общество

В Гринписе рассказали, как экологично встретить Новый год

Из чего можно самому смастерить новогоднюю ёлку и чем ее упрасить
Ольга МАТЫС
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Экологи Гринпис советуют украшать новогоднюю ёлку игрушками из натуральных материаловЭкологи Гринпис советуют украшать новогоднюю ёлку игрушками из натуральных материаловФото: Михаил ФРОЛОВ
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Экологи из российского Гринпис рассказали, как провести максимально безвредный новогодний праздник. Они в первую очередь призвали россиян самим изготовить праздничную ёлку из подручных средств - гирлянд, бумаги, ткани или лапника, уже опавших или нарубленных еловых веток из леса или с ёлочного базара.

Представитель экологической организации рассказал, что можно нарядить дерево во дворе.

- Только наряжать лучше бумажными, деревянными или стеклянными украшениями, нежели пластиковыми", - добавил собеседник "Интерфакса". По его мнению, вместо пластика для украшения могут подойти многие натуральные материалы: стекло, бумага, ленты и даже мандарины.

Если уж вам не хочется иметь у себя дома самодельную ель, а живую нести домой жалко или неудобно, то искусственная ель может быть выходом. Но использовать её нужно как можно дольше, чтобы не засорять пластиком окружающую среду. Если же в приоритете живая ёлка, то, как сообщили в Гринпис, "лучше выбрать натуральную местную ёлку, проданную зарегистрированным елочным базаром, в минимальной упаковке, а лучше без нее вовсе".

Советы специалистов по выбору новогодних деревьев можно прочитать на сайте kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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