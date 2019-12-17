В Гринписе рассказали, как экологично встретить Новый год
Экологи из российского Гринпис рассказали, как провести максимально безвредный новогодний праздник. Они в первую очередь призвали россиян самим изготовить праздничную ёлку из подручных средств - гирлянд, бумаги, ткани или лапника, уже опавших или нарубленных еловых веток из леса или с ёлочного базара.
Представитель экологической организации рассказал, что можно нарядить дерево во дворе.
- Только наряжать лучше бумажными, деревянными или стеклянными украшениями, нежели пластиковыми", - добавил собеседник "Интерфакса". По его мнению, вместо пластика для украшения могут подойти многие натуральные материалы: стекло, бумага, ленты и даже мандарины.
Если уж вам не хочется иметь у себя дома самодельную ель, а живую нести домой жалко или неудобно, то искусственная ель может быть выходом. Но использовать её нужно как можно дольше, чтобы не засорять пластиком окружающую среду. Если же в приоритете живая ёлка, то, как сообщили в Гринпис, "лучше выбрать натуральную местную ёлку, проданную зарегистрированным елочным базаром, в минимальной упаковке, а лучше без нее вовсе".
Советы специалистов по выбору новогодних деревьев можно прочитать на сайте kp.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU