Новогоднее чудо: Власти Москвы объяснили случайное пополнение карт «Тройка» на 20 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 12:56 2019-12-17T12:56:38+03:00

В Дептрансе предложили считать новогодним чудом пополнение карт "Тройка" на 20 тысяч рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

У пассажиров, которые получили деньги, не будут их списывать

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В столичном Департамента транспорта признали, что некоторые держатели карты «Тройка» по ошибке получили на баланс проездного документа 20 тысяч рублей.

И предложили расценивать эту ситуацию, как новогоднее чудо.

- Были выявлены единичные случаи зачисления таких сумм после оплаты проезда на валидаторах на станциях МЦД. Везунчики, которые обнаружили такой баланс на своей карте, могут считать это подарком от ЦППК к Новому году, — рассказали в столичном Дептрансе.

В ведомстве отметили, что попросили коллег из ЦППК не блокировать такие карты, чтобы сохранить у пассажиров веру в новогодние чудеса.

Одним из первых о пополнении карты рассказал фотограф Андрей Белицкий. Он оплачивал проезд и увидел остаток средств на карте. Цифры, которые отобразились на терминале, заставили мужчину несколько раз перепроверить информацию. После он обратился к контролеру и «испорченную» карточку обменяли на другую. В подарок честному пассажиру выдали пару мелких подарков от руководства метрополитена: повербанк, елочную игрушку, пару ручек и новую карту «Тройка» с тысячей рублей на счету, сообщает телеканал "360".

Специалисты предположили, что сбой мог произойти из-за новых валидаторов, которые установили на станциях D1 и D2 МЦД.

ИСТОЧНИК KP.RU