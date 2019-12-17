2019-12-17T12:55:03+03:00
Политика

Россия выделит Сирии 100 тысяч тонн зерна гуманитарной помощи

Российский вице-премьер провел встречу в Башаром Асадом
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Россия передаст Сирии гуманитарную помощьРоссия передаст Сирии гуманитарную помощьФото: Алексей ОВЧИННИКОВ
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Вице-премьер Юрий Борисов прибыл в Сирию с двухдневным рабочим визитом. Российский представитель уже провел переговоры с лидером САР Башаром Асадом и пообещал, что РФ передаст Сирии 100 тысяч тонн зерна в качестве гуманитарной помощи.

«Господин президент, я должен вас проинформировать, что российское правительство приняло решение о выделении 100 тысяч тонн гуманитарной помощи - зерна сирийскому народу», - цитирует Борисова сайт телеканала «Звезда».

Как отметил вице-премьер, поставки зерна начнутся уже в декабре и продлятся до второго квартала 2020 года. Борисов добавил, что население Сирии возвращается к мирной жизни, однако для восстановления экономики еще потребуется время.

Добавим, что в ходе своего визита российский вице-премьер встретился также с министром по делам президентства Сирии Мансуром Аззамом и главой МИД Валидом Муаллем. Политики обсудили вопросы о работе порта «Тартус», который был арендован Россией, а также возможные льготы на поставки сирийских цитрусовых, оливок и оливкового масла, пишет ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU

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