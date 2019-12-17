У самолета Ту-22 в Астраханской области отказал двигатель
У сверхзвукового бомбардировщика Ту-22 прямо во время полета в Астраханской области отказал двигатель. Летчики смогли увести самолет от жилых районов и посадить его на грунт. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны России.
Согласно данным ведомства, экипаж не пострадал и смог самостоятельно покинуть воздушное судно. Никаких разрушений на земле не зафиксировано. Бомбардировщик находился в воздухе без боекомплекта, передает РИА Новости.
"Благодаря грамотным действиям экипажа удалось отвести машину с отказавшим двигателем от населенного пункта и выполнить посадку на грунт", - говорится в сообщении министерства.
Пилотов уже забрали с места инцидента и доставили на аэродром базирования.
Сайт kp.ru писал, что на прошлой неделе у пассажирского самолета Як-42 отказал один из двигателей. Проблему обнаружили вскоре после вылета из аэропорта Уфы в сторону Нижневартовска. К счастью, обошлось без пострадавших.
ИСТОЧНИК KP.RU