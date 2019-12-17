2019-12-17T13:44:15+03:00
Происшествия

У самолета Ту-22 в Астраханской области отказал двигатель

Летчики смогли посадить бомбардировщик на грунт вдали от жилых районов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Бомбардировщик успешно приземлился в Архангельской области. ФОТО Егор Алеев ТАССБомбардировщик успешно приземлился в Архангельской области. ФОТО Егор Алеев ТАСС
Изменить размер текста:

У сверхзвукового бомбардировщика Ту-22 прямо во время полета в Астраханской области отказал двигатель. Летчики смогли увести самолет от жилых районов и посадить его на грунт. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны России.

Согласно данным ведомства, экипаж не пострадал и смог самостоятельно покинуть воздушное судно. Никаких разрушений на земле не зафиксировано. Бомбардировщик находился в воздухе без боекомплекта, передает РИА Новости.

"Благодаря грамотным действиям экипажа удалось отвести машину с отказавшим двигателем от населенного пункта и выполнить посадку на грунт", - говорится в сообщении министерства.

Пилотов уже забрали с места инцидента и доставили на аэродром базирования.

Сайт kp.ru писал, что на прошлой неделе у пассажирского самолета Як-42 отказал один из двигателей. Проблему обнаружили вскоре после вылета из аэропорта Уфы в сторону Нижневартовска. К счастью, обошлось без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Минэнерго дало положительную оценку переговорам "Газпрома" и" Нафтогаза"
Вячеслав Володин опроверг высокий уровень сексизма в российской политике
Центробанк РФ с июля 2020 года ужесточит для банков выдачу ипотеки
Сенатор Косачев вновь пропустит Генассамблею ООН из-за действий США
На Украине рассказали о новых санкциях против РФ
В Госдуме прокомментировали иск «Нафитогаза» к кабмину Украины
У самолета Ту-22 в Астраханской области отказал двигатель
"Страна игроманов и наркоманов": В Раде предсказали будущее Украины
Депутат Гусева прокомментировала свои слова о малоимущих
Елена Мизулина разберется с насилием в видеоиграх
Новогоднее чудо: Власти Москвы объяснили случайное пополнение карт «Тройка» на 20 тысяч рублей
Внезапная оттепель?: В Кремле прокомментировали ситуацию с приглашением Зеленским прессы из РФ
Россия выделит Сирии 100 тысяч тонн зерна гуманитарной помощи
"Мы хотим защитить людей": Москалькова предложила создать единую базу по нелегальным мигрантам
Мария Бутина стала ведущей стрима на RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу»
Лавров назвал самые острые проблемы в области прав человека
Ученые заявили, что перец чили снижает риск смерти от инсульта и инфаркта
На грани: Россия опустилась в рейтинге гендерного равенства
В МЧС напомнили правила безопасности при запуске салютов
Доктор Агапкин посоветовал, как избежать похмелья 1 января
"Квартал 95" посвятил новую песню "пресвятой погорелице" Украины
Российский нарколог прокомментировал данные о самом опасном алкоголе
Автомобиль с мирными жителями подорвался на мине в Афганистане
Бывшего лидера Пакистана Мушаррафа приговорили к смертной казни
Каждый десятый россиянин планирует встретить новый год в клубе или ресторане
РУСАДА рассмотрит в начале 2020 года дела по перепроверке проб
Украинский "Нафтогаз" подал иск к кабмину из-за передачи месторождения американской фирме