У самолета Ту-22 в Астраханской области отказал двигатель

СЕГОДНЯ 13:22 2019-12-17T13:44:15+03:00

Летчики смогли посадить бомбардировщик на грунт вдали от жилых районов

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У сверхзвукового бомбардировщика Ту-22 прямо во время полета в Астраханской области отказал двигатель. Летчики смогли увести самолет от жилых районов и посадить его на грунт. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны России.

Согласно данным ведомства, экипаж не пострадал и смог самостоятельно покинуть воздушное судно. Никаких разрушений на земле не зафиксировано. Бомбардировщик находился в воздухе без боекомплекта, передает РИА Новости.

"Благодаря грамотным действиям экипажа удалось отвести машину с отказавшим двигателем от населенного пункта и выполнить посадку на грунт", - говорится в сообщении министерства.

Пилотов уже забрали с места инцидента и доставили на аэродром базирования.

Сайт kp.ru писал, что на прошлой неделе у пассажирского самолета Як-42 отказал один из двигателей. Проблему обнаружили вскоре после вылета из аэропорта Уфы в сторону Нижневартовска. К счастью, обошлось без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU