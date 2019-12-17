В Госдуме прокомментировали иск «Нафитогаза» к кабмину Украины

СЕГОДНЯ 13:51 2019-12-17T13:51:14+03:00

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Внутренние вопросы необходимо решать за столом переговоров, а не выносить на всеобщее обозрение. Так прокомментировал новость том, что компания «Нафтогаз» подала в суд на власти Украины первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.

«Я считаю, что проблема гораздо глубже. Получается, что ситуация внутри страны не контролируется, раз компания, где собственник — государство, подаёт подобные иски», — цитирует депутата RT.

Ананских добавил, что происходящее на Украине «противоречит любой логике».

Напомним, ранее стало известно, что украинская компания «Нафтогаз» подала в суд на кабинет министров. Это связано с тем, что ранее Украина выдала разрешение американской фирме на разработку нефтегазового месторождения Варвинское. В иске говорится, что власти нарушили закон, поскольку на разработку месторождения также претендовала дочерняя структура «Нафтогаза». Теперь компания требует отменить сделку, которая была согласована летом текущего года, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU