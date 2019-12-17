Оленина и северная одежда из меха: Глава Якутии Айсен Николаев посетил сельские предприятия в Оленекском районе

СЕГОДНЯ 15:30 2019-12-17T15:26:29+03:00

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В арктической зоне Якутии создадут территорию комфортного проживания. Вопросы ее развития глава республики Айсен Николаев обсудил 17 декабря во время рабочего визита в Оленекский эвенкийский национальный район. Главной целью поездки стало решение вопросов социально-экономического развития района.

Глава республики познакомился с местными производителями: Айсен Николаев побывал в цехе переработки МУП «Оленек-торг» в селе Оленек. За одну смену цех перерабатывает до 200 килограммов оленины и 50 литров дикорастущих растений.

Глава региона также побывал в пошивочной мастерской, когда-то принадлежавшей совхозу «Оленекский». Раньше здесь проводились уроки по оленеводству, занятия по выделке оленьих шкур, народные умелицы передавали свой опыт по пошиву традиционной эвенкийской одежды из меха. Сейчас в цехе работают две швеи и два мастера по выделке шкур. Они планируют снова превратить цех в культурный центр и делиться опытом и традициями производства национальной одежды. Сотрудники предприятия рассказали Айсену Николаеву о планах по развитию производства:

- Помимо шитья традиционной меховой одежды для охотников и оленеводов мы собираемся начать шить морозостойкую спецодежду из современных материалов. Для этого мы сейчас с ООО «Безопасная Арктика» разрабатываем технологию шитья морозостойкой, нетонущей спецодежды и при решении вопроса с патентом, приобретением сырья, оборудования и обучения специалистов, планируем начать производство такой спецодежды, - рассказали сотрудники предприятия.

Глава республики также проверил ход строительства новой школы-детского сада в селе Харыялах. Проект финансируется в рамках республиканской государственной программы по содействию в создании новых мест в общеобразовательных учебных заведениях. Старое здание общеобразовательной школы в селе снесли в 2015 году, с тех пор дети занимаются в четырех приспособленных зданиях.

В этот же день Айсен Николаев побывал на торжественном открытии Этнокультурного центра «Илкит» в селе Оленек. В центре созданы все условия для проведения концертов и занятий: оборудован актовый зал на 200 мест, хореографический класс, кабинеты для хоровых, театральных и других занятий.