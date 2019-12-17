В Госдуме предложили запретить курение в кухнях, коридорах и санузлах коммуналок

СЕГОДНЯ 17:48 2019-12-17T17:48:59+03:00

Сейчас это уже запрещено в лифтах и подъездах

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Депутаты Госдумы внесли законопроект, запрещающий курение в общих комнатах коммунальных квартир. Авторами инициативы стали первый заместитель главы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев, председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов и член того же комитета Николай Герасименко.

Документ предлагает защитить некурящих россиян, потому что жители коммунальных квартир, в том числе дети, «вынужденных благодаря курящим соседям фактически круглосуточно вдыхать табачный дым", сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Сейчас запрещено курить в лифтах и местах общего пользования многоквартирных домов, но особенность коммуналок состоит в том, что в них есть комнаты, предназначенные для всех жителей квартиры. Это кухня, коридор, ванная, туалет и так далее. В Госдуме предложили запретить курить и в "помещениях, составляющих общее имущество собственников комнат в коммунальных квартирах".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в силу вступил закон о запрете курения на балконах.

ИСТОЧНИК KP.RU