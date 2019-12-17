Армия Сирии отразила атаки боевиков в Идлибе и Алеппо

СЕГОДНЯ 23:26 2019-12-17T23:26:15+03:00

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Во вторник, 17 декабря, боевики предприняли несколько попыток атак в сирийских провинциях Идлиб и Алеппо, все нападения отразила армия САР. В боях погибли трое солдат, еще 25 военнослужащих получили ранения.

Об этом рассказал журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков, уточнив, что боевики группировок «Хайат Тахрир Аш-Шам»* и «Сирийская национальная армия» атаковали позиции правительственных войск в районе населенного пункта Мешерфа провинции Идлиб с раннего утра до полудня. А около 07:45 три десятка террористов на пяти внедорожниках с пулеметами попытались прорваться с территории Идлибской зоны деэскалации к позициям сирийской армии в районе населенного пункта Мелькия провинции Алеппо.

Генерал-майор добавил, что главари вооруженных группировок планируют новые нападения на позиции сирийской армии.

«Российскими средствами разведки выявлена переброска около 300 членов формирований «Сирийской национальной армии», 20 пикапов с крупнокалиберными орудиями и семь единиц бронетехники из района Африн провинции Алеппо в Идлибскую зону деэскалации», - приводит его слова ТАСС.

* «Хайат Тахрир Аш-Шам» – запрещенная в России террористическая группировка.

ИСТОЧНИК KP.RU