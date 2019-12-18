2019-12-18T01:37:14+03:00
Общество

Умер художник-мультипликатор Сергей Алимов, создавший льва Бонифация

Главный художник Театра кукол им. Образцова Сергей Алимов скончался на 82-м году жизни
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Художник-мультипликатор Сергей Алимов. Фото с сайта Театра кукол им. ОбразцоваХудожник-мультипликатор Сергей Алимов. Фото с сайта Театра кукол им. Образцова
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Во вторник, 17 декабря, после продолжительной болезни скончался художник-мультипликатор Сергей Алимов, который подарил нам Топтыжку и льва Бонифация – героев мультфильмов, обожаемых несколькими поколениями детворы на всем постсоветском пространстве. Народный художник России, главный художник Государственного академического центрального театра кукол им. С. В. Образцова умер на 82-м году жизни.

«Ушел из жизни наш дорогой, наш любимый, наш незаменимый Сергей Александрович. Человек чести, необычайного таланта, исключительного вкуса и любви к своему театру. Наш Главный Художник. Такого больше нет, и никогда уже не будет. Но остались его ученики, значит, осталась надежда», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Театра кукол им. Образцова.

Уточняется, что прощание с Сергеем Алимовым пройдет на Большой сцене 19 декабря, начало церемонии запланировано на 10.00.

СПРАВКА «КП»

Сергей Александрович Алимов – советский и российский художник-мультипликатор, график, автор иллюстраций более чем к 100 книгам. Член-корреспондент Академии художеств СССР, профессор ВГИК, действительный член Российской академии художеств и Российской академии кинематографических искусств, народный художник РФ, лауреат Государственной премии России и премии Москвы, кавалер Ордена Дружбы.

Родился в Москве 25 апреля 1938 года, после окончания Московской средней художественной школы учился на художественно-постановочном факультете ВГИК, потом работал на киностудии «Союзмультфильм», а также художником-постановщиком спектаклей в Московском театре сатиры, Театре имени Моссовета, театре кукол имени Образцова и других драматических и кукольных театрах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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