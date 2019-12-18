Московские аэропорты Шереметьево и Домодедово проверяют из-за угрозы взрыва
Ранее сообщалось, что анонимный источник сообщил о "минировании" всех станций метро
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Аэропорты Шереметьево и Домодедово в Москве проверяют из-за угрозы взрыва. На месте работает группа специалистов.
Об эвакуации людей, находящихся на территории аэропортов, не сообщается.
Несколькими часами ранее поступили сообщения о "минировании" всех станций метро от анонимных источников.
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ИСТОЧНИК KP.RU