2019-12-18T12:33:41+03:00
Общество

Московские аэропорты Шереметьево и Домодедово проверяют из-за угрозы взрыва

Ранее сообщалось, что анонимный источник сообщил о "минировании" всех станций метро
Виктория ИВАШЕЧКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Изменить размер текста:

Аэропорты Шереметьево и Домодедово в Москве проверяют из-за угрозы взрыва. На месте работает группа специалистов.

Об эвакуации людей, находящихся на территории аэропортов, не сообщается.

Несколькими часами ранее поступили сообщения о "минировании" всех станций метро от анонимных источников.

Новость дополняется

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Украинцы с 2020 года смогут пересекать границу с РФ только по загранпаспорту
Госдума разрешила правительству закупать незарегистрированные в РФ препараты
Госдума запретила сжигать отходы до переработки
Московские аэропорты Шереметьево и Домодедово проверяют из-за угрозы взрыва
"Сафмар" опроверг информацию об обысках в доме и офисах бизнесмена Гуцериева
"Мы движемся в сторону европейской зимы": учёный РАН предсказал мягкие зимы для России
Венгрия потеряла $8,5 млрд из-за антироссийских санкций Евросоюза
Нью-йоркцы смогут умирать как люди "третьего пола"
Аномальный ноябрь 2019 года стал вторым среди самых теплых за последние 150 лет
"Тупая биомасса!": Отец Зеленского раскритиковал разочаровавшихся в его сыне украинцах
Депутат Госдумы предложил создать реестр пластических хирургов
Все станции Московского метро получили сообщения с угрозой "минирования"
Все станции Московского метро получили сообщения с угрозой "минирования"
Россияне назвали лучшие фильмы 2019 года
В московском метро под поездом на станции "Коломенская" погиб мужчина
Эксперты рассказали, как защититься от утечки данных при использовании IP-камеры
События, люди, фильмы: Яндекс назвал самые популярные запросы россиян в 2019 году
Возле Рады во время столкновений пострадали 17 полицейских
"Скептические настроены": Большинство россиян не видят изменений в отношениях с Украиной при Зеленском
Московские музеи будут работать бесплатно в новогодние праздники
Дайвер поделился роликом об удивительно ласковом тюлене
Канада и США рассказали о слежке за российским судном "Виктор Леонов"
Япония требует от России возвращения пяти судов, задержанных ранее
Зеленский предложил Украине лишить Севастополь особенного статуса
"Слишком запоздали": США признали бессилие в попытках помешать "Северному потоку — 2"
У берегов Новой Зеландии произошло сильное землетрясение
Во ФСИН рассказали, куда «пропал» Хорошавин
Комфорт моногороду своими руками
Пропавших после аварии на китайской шахте рабочих нашли живыми