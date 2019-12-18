В военных округах появятся центры по борьбе с кибератаками

СЕГОДНЯ 13:58 2019-12-18T13:58:07+03:00

У военных появятся специальные центры, который займутся защитой интернета от вирусов Фото: EAST NEWS

Они будут предотвращать несанкционированный доступ к сетям

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В каждом военном округе России появятся специальные центры по борьбе с кибератаками. Специалисты данного подразделения будут заниматься предотвращением несанкционированного доступа к сетям и инцидентов, касающихся информационной инфраструктуры, а также организовывать защиту от вирусов.

Открытые военные линии и передающиеся по ним данные, круглосуточно будут находиться на контроле. Об этом «Известиям» сообщили в Минобороны.

Планируется, что подразделения создадут уже в 2020 году, а в последствии их объединят в

глобальную систему информационной защиты.

Сейчас для информационного обеспечения армии и флота создан уникальный территориально-распределительный центр обработки данных, к услугам которого ежедневно обращается более 23 тыс. военнослужащих. Центры, которые могут своевременно и грамотно реагировать на компьютерные угрозы, нужны ВС.

- Это требование времени. Специалисты будут собирать данные о последних вирусных атаках, оповещать заинтересованные структуры и предотвращать потерю информации, - считает президент аналитической компании «Крибрум» Игорь Ашманов.

Эксперт допускает, что подобные службы могут тесно контактировать с Государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак.

ИСТОЧНИК KP.RU