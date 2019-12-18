2019-12-18T14:41:10+03:00
Общество

Собянин: «Москва даёт работу 5 миллионам граждан со всей России»

Четверть доходов городского бюджета составляют малый и средний бизнес
Светлана ВОЛКОВА
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Мэр Москвы Сергей Собянин.Мэр Москвы Сергей Собянин.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В столице за последние годы активно развивается экономика. Об этом сегодня, 18 декабря, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Мосгордуме во время ежегодного отчета о деятельности правительства.

- Кроме москвичей, Москва даёт работу 5 миллионам граждан почти со всей России, - сообщил Сергей Собянин. - Каждый бюджетный рубль, вложенный в город, привлекает 3-4 рубля инвестиций. Наиболее устойчивой опорой экономики столицы является малый и средний бизнес. Благодаря созданным за последние годы цивилизованным правилам работы сегодня малый и средний бизнес стабильно набирает обороты. Его вклад в бюджет составляет четверть всех доходов города.

По его словам, в столице количество легальных такси выросло в пять раз, магазинов, кафе и ресторанов - в четыре раза. Также развивается промышленность. На столичных предприятиях сегодня работает 700 тысяч человек. При этом у городского бюджета появились за последние годы и дополнительные источники доходов.

- В городе развивается индустрия гостеприимства, - сказал Сергей Собянин. - Турпоток увеличился почти вдвое - в этом году он достигнет 25 миллионов человек. Это уже триллион рублей в экономике Москвы. Надеюсь, в скором времени будут введены электронные визы и это ещё увеличит поток туристов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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