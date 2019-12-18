Парень умер от падения на катке на Красной площади
После катания на ГУМ-катке на Красной площади в больницу доставили 20-летнего парня. Удар был головой об лед, но пострадавший был в сознании и даже сказал врачам свое имя, фамилию и рассказал о падении. Это было 9 декабря. Врачи доставили парня в больницу.
- Кроме тяжелых травм головы было еще и кровоизлияние в мозг, - рассказал в экстренных службах города.
За жизнь парня боролись около недели, но спасти не удалось — 17 декабря он скончался. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
- По предварительной версии, умышленного убийства не было. Мы выясняем, как все произошло, - сказали в правоохранительных органах.
ИСТОЧНИК KP.RU