2019-12-18T18:42:58+03:00
Политика

Около 40 граждан Израиля задержаны в аэропорту "Домодедово"

Посольство еврейского государства пока не располагает подробностями инцидента
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Домодедово задержали около 40 граждан ИзраиляВ Домодедово задержали около 40 граждан ИзраиляФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Около 40 граждан Израиля были задержаны в московском аэропорту "Домодедово". Такую информацию предоставили в посольстве ближневосточной страны в России.

Подробности инцидента пока неизвестны.

"Мы занимаемся продвижением хороших туристических и торговых отношений с Россией и уверены, что эти вопросы будут решаться лучшим образом в будущем", - цитирует "Интерфакс" представителя дипломатической миссии.

Посольство РФ в Израиле дополнительной информацией не располагает, однако там напомнили, что с начала 2019 года власти еврейского государства отказали во въезде более чем 5,5 тысячам россиян, в том числе туристами. У этих людей были на руках проплаченные билеты в обе стороны, ваучеры и необходимое количество денег, но их все равно развернули прямо на границе.

"Вместе с этим, российская сторона не комментирует решения, принятые релевантными израильскими властями в местах пересечения границы российскими гражданами", - сказал пресс-атташе посольства РФ в Израиле Александр Гаврилов.

При этом он не смог ответить на вопрос о том, являются ли задержания в "Домодедово" ответной мерой на недопуск наших туристов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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