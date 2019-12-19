Пожар не нанес большого ущерба крейсеру «Адмирал Кузнецов»

СЕГОДНЯ 01:36 2019-12-19T02:27:58+03:00

Пожар на крейсере "Адмирал Кузнецов" случился во время сварочных работ. Фото: gov-murman.ru

По данным источников, сгорели бытовки с мусором, и ЧП на сроки ремонта авианосца не повлияет

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Пожар на знаменитом российском авианосце «Адмирал Кузнецов» не нанес большого ущерба крейсеру и не повлияют на сроки его ремонта, утверждают знакомые с ситуацией источники в судостроительной отрасли. По их данным, корабль не получил серьезных повреждений, сгорели только бытовки с мусором.

«Недалеко от горевших помещений находились вспомогательные дизель-генераторы, а также емкости со 140 тоннами дизельного топлива и 30 тоннами машинного масла, которые, к счастью, не пострадали», - рассказал агентству ТАСС один из собеседников.

Напомним, как писал сайт kp.ru, пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов», который сейчас стоит на ремонте в Мурманске, вспыхнул 12 декабря. Ранее сообщалось, что возгорание произошло в трюме первого энергоотсека. Огонь тушили до утра следующего дня.

В результате погибли два человека, еще 14 пострадали. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/749311" frameborder="0"></iframe> Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов».

ИСТОЧНИК KP.RU