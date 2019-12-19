Пожилая москвичка устроила взрыв в квартире, когда варила наливку по рецепту из Интернета

СЕГОДНЯ 04:00 2019-12-19T04:30:08+03:00

Пенсионерку с ожогами доставили в больницу, ее жизни ничего не угрожает

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65-летняя жительница Москвы едва не погибла, пытаясь приготовить наливку по рецепту из Интернета. Пенсионерка получила тяжелые ожоги головы, лица, шеи, туловища, левой руки – трети поверхности тела.

Женщина варила наливку на газовой плите. И когда она, как было указано в рецепте, стала вливать спирт в кипящий густой фруктовый сироп, он в секунды испарился, превратился в спиртовое облако и взорвался, загорелась одежда.

«Облако достигло газовой горелки и произошел небольшой взрыв – мгновенное воспламенение спиртового облака в смеси с кислородом воздуха», пояснили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе столичного Департамента здравоохранения.

Бригада «Скорой помощи» доставила пострадавшую в ожоговый центр городской клинической больницы имени Ф. Иноземцева, где врачи буквально спасли пожилой пациентке жизнь: женщина, как выяснилось, страдала сахарным диабетом, тяжелой гипертонией и ишемической болезнью сердца, а при таком «букете» полученные ею ожоги на 32% поверхности тела могли стать смертельными.

В департаменте отметили, что незадолго до поступления этой пациентки из ожогового центра выписали другого человека, получившего тяжелые ожоги при таких же обстоятельствах.

«И снова – рецепт из интернета», - подчеркнул представитель ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU