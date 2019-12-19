2019-12-19T09:44:16+03:00
Политика

Журналистам запретили приносить большие плакаты на пресс-конференцию Путина

Теперь привлечь внимание президента России будет сложнее
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
На Большую пресс-конференцию-2019 аккредитовалось рекордное число журналистов. Фото: Артем КОРОТАЕВ/ТАССНа Большую пресс-конференцию-2019 аккредитовалось рекордное число журналистов. Фото: Артем КОРОТАЕВ/ТАСС
Изменить размер текста:

В 2019 году были скорректированы правила проведения большой пресс-конференции президента России Владимира Путина. Организаторы запретили журналистам приходить на мероприятие с большими плакатами.

Под ограничение подпадают листы форматом более А3 (297×420 мм). Ожидается, что это упростит работу фотографов и операторов, которым приходилось постоянно уклоняться от огромных картонок.

Сообщение распространил департамент аккредитации и брифингов Управления пресс-службы и информации президента. Письма пришли всем аккредитованным представителям прессы.

Напомним, что пятнадцатая по счету большая пресс-конференция Путина начнется ровно в полдень в четверг, 19 декабря. На мероприятие аккредитовано рекордное число журналистов - 1895. Вопросов заготовлено еще больше.

Сайт kp.ru будет вести прямую онлайн-трансляцию с места событий. Начало в 12;00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В США механик едва не спровоцировал авиакатастрофу из-за маленькой зарплаты
Слуцкий назвал объявленный Трампу импичмент местью демократов
«Яндекс.Музыка» запускает аудиоспектакль «Звёздные Войны. Новая надежда»
Китай на год освободит от дополнительных пошлин некоторые товары из США
"Будь моим другом!": Реакция "Мисс Нигерии" на победу соперницы покорила интернет
Коптеры и куклы: родители стали тратить больше денег на подарки детям
В Индии прошли испытания российско-индийской сверхзвуковой ракеты
В Ступино зарезали бухгалтера городской администрации
Журналистам запретили приносить большие плакаты на пресс-конференцию Путина
В резиденции Трампа во Флориде задержали еще одну китаянку
В Раде оценили потери Украины в случае прекращения транзита газа
Безработных в России станет больше на 20 процентов
В Японии экстренно сел пассажирский самолет с загоревшимся двигателем
Сенаторы США грозят прокладчику Nord Stream 2 "фатальными" санкциями
России рекомендовано активнее изымать незаконные богатства чиновников
Во время эвакуации одного из детсадов в Биробиджане умерла воспитательница
Израильские военные объявили о запуске ракеты из сектора Газа
«Вы видели мои рейтинги?»: Трамп уверен, что импичмент ему не грозит
Палата представителей конгресса США объявила Трампу импичмент
ГА ООН призвала США оперативно выдавать въездные визы делегатам
Пожилая москвичка устроила взрыв в квартире, когда варила наливку по рецепту из Интернета
Киев и Донбасс не договорились об обмене пленными
Косачев назвал принятие ООН резолюции против героизации нацизма «отличной новостью для цивилизованного мира»
Беспорядки в Барселоне: пострадали 12 человек
Пожар не нанес большого ущерба крейсеру «Адмирал Кузнецов»
«Люди бьются за металл»: Ирина Роднина прокомментировала громкие скандалы в фигурном катании
Россияне стали реже оплачивать покупки «живыми» деньгами
Глава МИД Украины считает, что еще есть шанс договориться с Россией о транзите газа