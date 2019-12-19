Журналистам запретили приносить большие плакаты на пресс-конференцию Путина

СЕГОДНЯ 09:00 2019-12-19T09:44:16+03:00

Теперь привлечь внимание президента России будет сложнее

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В 2019 году были скорректированы правила проведения большой пресс-конференции президента России Владимира Путина. Организаторы запретили журналистам приходить на мероприятие с большими плакатами.

Под ограничение подпадают листы форматом более А3 (297×420 мм). Ожидается, что это упростит работу фотографов и операторов, которым приходилось постоянно уклоняться от огромных картонок.

Сообщение распространил департамент аккредитации и брифингов Управления пресс-службы и информации президента. Письма пришли всем аккредитованным представителям прессы.

Напомним, что пятнадцатая по счету большая пресс-конференция Путина начнется ровно в полдень в четверг, 19 декабря. На мероприятие аккредитовано рекордное число журналистов - 1895. Вопросов заготовлено еще больше.

Сайт kp.ru будет вести прямую онлайн-трансляцию с места событий. Начало в 12;00.

ИСТОЧНИК KP.RU