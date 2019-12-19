2019-12-19T09:25:17+03:00
Политика

В Индии прошли испытания российско-индийской сверхзвуковой ракеты

Brahmos была выпущена с истребителя Су-30МКИ [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Индии прошли успешные испытания российско-индийскую сверхзвуковой ракетыВ Индии прошли успешные испытания российско-индийскую сверхзвуковой ракетыФото: REUTERS
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В Индии состоялись испытания сверхзвуковой крылатой российско-индийской ракеты воздушного базирования BrahMos.

Как сообщают Военно-воздушные силы Индии на своей официальной страницы в Twitter, ракета класса «воздух-земля» была выпущена с истребителя Су-30МКИ. Испытания прошли «гладко», ракета следовала по «желаемой траектории» и достигла «прямого удара» по морской цели у побережья штата Одиши.

Как рассказывал сайт kp.ru, ракета BrahMos разработок развивает скорость 2,8 Маха и может поражать цели на расстоянии до 290 километров. Она может запускаться не только с истребителей и самолетов, но с кораблей, подводных лодок, береговых установок.

Напомним, в этом году российско-индийское предприятие BrahMos Aerospace сообщило о создании новой гиперзвуковой ракеты воздушного базирования Brahmos-2. Испытания планируются к 2024 году.

Опубликовано видео испытаний российско-индийской сверхзвуковой ракеты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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